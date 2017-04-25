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У наблюдателей ОБСЕ на Донбассе требовали паспорта и личные данные

Вторник, 25 апреля 2017, 10:30

В воскресенье, 23 апреля, у представителей миссии ОБСЕ на Донбассе требовали личную информацию и боевики, и представители украинской армии.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за 23 апреля.

"23 апреля на блокпосту ВСУ в подконтрольном правительству с. Старый Айдар (20 км на северо-запад от Луганска) двое военнослужащих (один вооруженный, один невооруженный) подошли к патрулю миссии и заговорили с наблюдателями в агрессивной форме, требуя предоставления личной информации. Они также требовали, чтобы члены патруля СММ вышли из их автомобилей", – говорится в сообщении.

"Оба военнослужащих, очевидно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наблюдатели не выполнили этих требований. Через 10 минут патрулю миссии позволили проехать. СММ проинформировала об этом командира блокпоста, а также СЦКК", – сообщает миссия ОБСЕ.

В тот же день в подконтрольном боевикам селе Дьяково, что в 70 км от Луганска, двое вооруженных членов "ЛНР" остановили патруль миссии и расспрашивали о цели визита наблюдателей в пограничный район. Они также записали имена и фамилии членов патруля СММ и номерные знаки автомобиля.

Через 10 минут прибыли еще двое вооруженных членов "ЛНР" на гражданском автомобиле с табличками "ЛНР", которые настаивали на сопровождении СММ на протяжении всего патрулирование до пункта пропуска и близлежащего района.

А на блокпосту в подконтрольной боевикам Горловке, что в 39 км от Донецка, вооруженные члены "ДНР" требовали, чтобы им показали национальные паспорта сотрудников СММ. Наблюдатели отказались и показали служебные удостоверения СММ. Через 19 минут миссии позволили проехать. Об этом миссия не информировала СЦКК.

Также на блокпосту в Горловке боевики требовали, чтобы наблюдатели открыли багажники своих автомобилей. Осмотрев багажники, патрулю позволили проехать.

Кроме того, в воскресенье в подконтрольном "ДНР" поселке Сигнальное (23 км от Донецка) боевик настоял на сопровождении патруля СММ в поселке, объяснив это угрозой наличия мин и невзорвавшихся боеприпасов в населенном пункте.

Также 21, 22 и 23 апреля в подконтрольном боевикам Петровском вооруженные члены "ДНР" настояли на сопровождении наблюдателей миссии до места, где установлена камера СММ, и/или своем присутствии там.

22 апреля вблизи Вергуловки, что в 64 км от Луганска, "на самодельном блокпосту, который состоял из протянутой через дорогу веревки", вооруженные члены "ЛНР" остановили патруль СММ и сказали, что дорога закрыта для разминирования. Об этом не было сообщено в СЦКК.

22 и 23 апреля близ Станицы Луганской, Катериновки и Счастья украинские офицеры сообщили СММ, что невозможно гарантировать безопасность из-за вероятности мин, а боевики по тем же причинам не пустили миссию в Золотое и Петровское.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассОБСЕ
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