Суд продовжив арешт обвинуваченого в державній зраді військового

296 переглядів
0
Вівторок, 25 квітня 2017, 15:22

Дарницький районний суд Києва залишив під вартою колишнього військовослужбовця ЗСУ прапорщика Максима Одинцова ще на 2 місяці.

Про це заявила суддя у справі Тетяна Щасна на засіданні у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Продовжити термін утримання під вартою Одинцова Максима... до 23 червня 2017 року включно", - зачитала вона рішення суду.

При цьому Щасна оголосила перерву в засіданні до 26 травня у зв'язку з клопотанням нового адвоката про надання йому часу для ознайомлення з матеріалами справи.

"У судовому засіданні оголошується перерва до 26 травня 13:30",- сказала суддя.

Вона також оголосила, що засідання у справі Одинцова пройдуть 31 травня і 7 червня.

Як відомо, 20 листопада 2016 року СБУ затримала на адміністративному кордоні з Кримом колишніх українських військовослужбовців Одинцова та Олександра Баранова.

В кінці грудня 2016-го військова прокуратура завершила щодо них досудове розслідування і направила до суду обвинувальні акти про зраду присязі і перехід на бік країни-агресора.

Теми: Збройні сили суд арешт Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Журналістів ZIK затримали біля військової частини на Рівненщині 24 квітня 2017, 21:36
Доба в АТО: Бойовики били 41 раз, двоє військових ЗСУ поранені 22 квітня 2017, 06:44
На Чернігівщині 2 бійців постраждали через необережне поводження з боєприпасами 20 квітня 2017, 01:18
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Місія ОБСЄ відновила роботу патрулів на Донбасі
Президент ПАРЄ натякає, що може піти у відставку в п’ятницю
Росія офіційно вирішила постачати електрику в окупований Луганськ
Медведчук вважає, що його дружба з Путіним допомагає Україні
Усі новини
Стрес

Вигоряння на роботі: як розпізнати та як запобігти

Страшна хвороба

Психоонколог Владислав Матреніцкій: Причина раку - стрес