Насалик розповів, коли Україна відновить поставки електроенергії в ОРЛО

2420 переглядів
0
Вівторок, 25 квітня 2017, 21:56

Україна відновить постачання електроенергії на непідконтрольні території Луганської області, якщо борг погасять.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик в ефірі 112 каналу у вівторок.

"Якщо платежі пройдуть, і борг буде погашений, то ми відновимо постачання електроенергії", - сказав Насалик.

Міністр підкреслив, що рішення про відключення ОРЛО від електропостачання - це не політичне рішення, а економічне.

"Всі підприємства, які були зареєстровані на неконтрольованій території Луганської області та були українські, були повністю націоналізовані. Оплата за останні два місяці в енергоринок склала нуль. Тому відключення - це не рішення Кабміну", - зазначив міністр.

Насалик зазначив, що Україна по перетоках передавала на непідконтрольну Києву територію Луганської області 4,5 млн кВт на добу, що не оплачувалися.

Глава Міненерговугілля наголосив, що в понеділок, 24 квітня, разом з головою Луганської військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом вирішували проблему електропостачання Михайлівки.

"Вчора о 11 годині вечора на неконтрольованій території були відключені лінії, які йдуть на територію Михайлівки, і ми цілу добу, починаючи з 6 ранку, з головою ОДА Гарбузом вирішували питання, щоб забезпечити жителів Луганської області електроенергією, і нам вдалося це зробити", - зазначив Насалик.

Що стосується енергопостачання Донецької області, то, за словами міністра, там боргові зобов'язання перед контрольованою територією в десятки разів менше, ніж між неконтрольованою і контрольованою територіями Луганській області, тому, і там є система перетікання.

Як повідомлялося, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок" припиняє постачання електроенергії в неконтрольовану частину Луганської області, повідомив генеральний директор "ЛЕО" Володимир Грицай в ефірі "Луганського обласного телебачення" в неділю, 23 квітня.

Інтерфакс-Україна

Теми: енергетика Луганська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна скоротила споживання вугілля майже на 40% 25 квітня 2017, 17:15
Пєсков: Знеструмленням ОРЛО Україна відштовхує від себе території 25 квітня 2017, 14:45
Селам Луганщини на лінії розмежування обіцяють світло до кінця дня 25 квітня 2017, 13:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Насалик розповів, коли Україна відновить поставки електроенергії в ОРЛО
На Черкащині повідомили про підозру депутату партії Ляшка
В результаті обстрілу бойовиків під Авдіївкою загинув боєць – штаб АТО
У Києві затримали викрадачів стародруку "Апостол" – поліція
Усі новини
Сила документалістики

Як режисер Остап Костюк вчить долати стереотипи в кіно

Книги

"Правда про справу Гаррі Квеберта": Уривок зі світового бестселера