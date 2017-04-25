Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Насалик рассказал, когда Украина возобновит поставки электроэнергии в ОРЛО

Вторник, 25 апреля 2017, 21:56

Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если долг погасят.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире 112 канала во вторник.

"Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", - сказал Насалик.

Министр подчеркнул, что решение об отключении ОРЛО от электроснабжения - это не политическое решение, а экономическое.

"Все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение – это не решение Кабмина", - отметил министр.

Насалик отметил, что Украина по перетокам передавала на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области 4,5 млн кВт в сутки, которые не оплачивались.

Глава Минэнергоугля подчеркнул, что в понедельник, 24 апреля, вместе с главой Луганской военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом решали проблему электроснабжения Михайловки.

"Вчера в 11 часов вечера на неконтролируемой территории были отключены линии, которые идут на территорию Михайловки, и мы целые сутки, начиная с 6 утра, с главой ОГА Гарбузом решали вопрос, чтобы обеспечить жителей Луганской области электроэнергией, и нам удалось это сделать", - отметил Насалик.

Что касается энергоснабжения Донецкой области, то, по словам министра, там долговые обязательства перед контролируемой территорией в десятки раз меньше, чем между неконтролируемой и контролируемой территориями Луганской области, поэтому, и там есть система перетока.

Как известно, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области, сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения" в воскресенье, 23 апреля.

Интерфакс-Украина

Темы: энергетикаЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
энергетика
Энергокомпания Ахметова рассчитывает на государственные кредиты для восстановления ТЭС
Подготовка к зиме 2023-2024: почему энергетики говорят готовиться к худшему
Вечером потребление электроэнергии растет: "Укрэнерго" призывает украинцев экономить
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: