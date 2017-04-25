Насалик розповів, коли Україна відновить поставки електроенергії в ОРЛО

Україна відновить постачання електроенергії на непідконтрольні території Луганської області, якщо борг погасять.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик в ефірі 112 каналу у вівторок.

"Якщо платежі пройдуть, і борг буде погашений, то ми відновимо постачання електроенергії", - сказав Насалик.

Міністр підкреслив, що рішення про відключення ОРЛО від електропостачання - це не політичне рішення, а економічне.

"Всі підприємства, які були зареєстровані на неконтрольованій території Луганської області та були українські, були повністю націоналізовані. Оплата за останні два місяці в енергоринок склала нуль. Тому відключення - це не рішення Кабміну", - зазначив міністр.

Насалик зазначив, що Україна по перетоках передавала на непідконтрольну Києву територію Луганської області 4,5 млн кВт на добу, що не оплачувалися.

Глава Міненерговугілля наголосив, що в понеділок, 24 квітня, разом з головою Луганської військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом вирішували проблему електропостачання Михайлівки.

"Вчора о 11 годині вечора на неконтрольованій території були відключені лінії, які йдуть на територію Михайлівки, і ми цілу добу, починаючи з 6 ранку, з головою ОДА Гарбузом вирішували питання, щоб забезпечити жителів Луганської області електроенергією, і нам вдалося це зробити", - зазначив Насалик.

Що стосується енергопостачання Донецької області, то, за словами міністра, там боргові зобов'язання перед контрольованою територією в десятки разів менше, ніж між неконтрольованою і контрольованою територіями Луганській області, тому, і там є система перетікання.

Як повідомлялося, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок" припиняє постачання електроенергії в неконтрольовану частину Луганської області, повідомив генеральний директор "ЛЕО" Володимир Грицай в ефірі "Луганського обласного телебачення" в неділю, 23 квітня.

Інтерфакс-Україна