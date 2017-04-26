Медика, який оформлював інвалідність за 1 тис доларів, затримали на Запоріжжі

252 перегляди
0
Середа, 26 квітня 2017, 20:39

Завідувача одного із центрів обласної лікарні Запоріжжя затримали в службовому кабінеті із хабаром у руках.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 45-річний лікар, який крім того, що обіймає посаду завідувача одного із медичних центрів, також є членом обласної медико-соціальної комісії, за тисячу доларів США пообіцяв громадянину, який не має проблем зі здоров’ям, оформити групу інвалідності.

 

На підставі зібраних матеріалів слідчі Головного управління поліції області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські перевіряють причетність інших лікарів МСЕК до корупційної діяльності.

Теми: Запоріжжя корупція медицина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Посадовці Запорізького облавтодору розікрали понад 10 млн грн 25 квітня 2017, 22:55
Чиновника Запорізької ОДА тягнуть до суду через утилізацію відходів 24 квітня 2017, 13:45
Запорізький аеропорт тимчасово припинив роботу: розмокла смуга 20 квітня 2017, 15:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За вугілля з Грузії Центренерго може переплатити 7-11 мільйонів доларів
САП: Гроші для застави Насірова мають законне походження
На Харківщині на полігоні загинули двоє бійців
СБУ пришла з обшуками в "Укргазвидобування", вилучає техніку
Усі новини
Чорнобиль - 31

Еколог і письменник про унікальність Чорнобильської зони

Стрес

Вигоряння на роботі: як розпізнати та як запобігти