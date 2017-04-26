Медика, який оформлював інвалідність за 1 тис доларів, затримали на Запоріжжі

Завідувача одного із центрів обласної лікарні Запоріжжя затримали в службовому кабінеті із хабаром у руках.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 45-річний лікар, який крім того, що обіймає посаду завідувача одного із медичних центрів, також є членом обласної медико-соціальної комісії, за тисячу доларів США пообіцяв громадянину, який не має проблем зі здоров’ям, оформити групу інвалідності.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Головного управління поліції області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські перевіряють причетність інших лікарів МСЕК до корупційної діяльності.