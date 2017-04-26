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Медика, который оформлял инвалидность за 1 тыс долларов, задержали в Запорожье

Среда, 26 апреля 2017, 20:39

Заведующего одного из центров областной больницы Запорожья задержали в служебном кабинете со взяткой в руках.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ходе расследования полицейские установили, что 45-летний врач, который кроме того, что занимает должность заведующего одного из медицинских центров, также является членом областной медико-социальной комиссии, за тысячу долларов США пообещал гражданину, который не имеет проблем со здоровьем, оформить группу инвалидности.

 

На основании собранных материалов следователи Главного управления полиции области открыли уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проверяют причастность других врачей МСЭК к коррупционной деятельности.

Украинская правда

Темы: Запорожьекоррупциямедицина
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