Штаб: За минулі дві доби сили АТО знищили 3 і поранили 7 терористів

За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, внаслідок чого загинув 1 український військовий і 6 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП та БТР, гранатометів та стрілецької зброї противник бив по позиціях ЗСУ біля Широкиного. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по опорних пунктах поблизу населеного пункту Водяне. Міномети калібру 82 мм противник застосував по позиціях українських військ біля Березового. Захисників Мар’їнки ворог обстрілював з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, а позиції біля Красногорівки, Новотроїцького та Павлополя – з гранатометів та стрілецької зброї. Сили АТО біля населеного пункту Гнутове противник обстрілював з кулеметів великого калібру, а опорні пункти поблизу Чермалика – зі стрілецької зброї. У районі Мар’їнки діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку по позиціях ЗСУ поблизу Троїцького противник гатив з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Міномети калібру 82 мм, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю ворог застосовував по опорних пунктах сил АТО біля Верхньоторецького. По оборонцях Авдіївки противник вів вогонь з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а захисників населеного пункту Піски обстрілював з гранатометів та кулеметів великого калібру. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог бив по позиціях українських військ біля Майорська та Новгородського. Також під Новгородським діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по опорних пунктах ЗСУ поблизу Новоолександрівки. Вогнем мінометів калібру 120 мм ворог накривав позиції біля населеного пункту Попасна, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах у районі Троїцького. Оборонців Новозванівки противник обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а захисників Станиці Луганської – з гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За даними розвідки штабу АТО, внаслідок адекватної відповіді противнику вогнем, впродовж 25 та 26 квітня знищено 3 російських найманців, ще 7 бойовиків незаконних збройних формувань поранено.

За минулу добу один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.