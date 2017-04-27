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Під Троїцьким внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ

Четвер, 27 квітня 2017, 02:02
Під Троїцьким внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ

Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Троїцького загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресцентр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Троїцького, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в штабі, на цьому напрямку противник застосовував кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня протягом дня в наслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові дії
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