Під Троїцьким внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ

Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Троїцького загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресцентр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Троїцького, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в штабі, на цьому напрямку противник застосовував кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня протягом дня в наслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.