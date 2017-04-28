Порошенко розповів, на що підуть гроші, відібрані у Януковича

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 12:14

Конфісковані у екс-президента Віктора Януковича гроші мають піти на посилення силового блоку України, соціальні потреби військових та інших верств населення.

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на церемонії передачі прикордонникам сучасних засобів радіозв’язку, отриманих від США.

"Я приїхав сюди після доповіді генерального прокурора та секретаря Ради національної безпеки й оборони про те, що завершено слідство, прийнято рішення суду – і сьогодні в нуль годин воно вступило в законну силу – про конфіскацію 1 мільярда 400 мільйонів доларів, які належали колишньому президенту та його кліці", – сказав він.

"Ці гроші були вкрадені в народу України, витягнуті з кишені кожного українця. І сьогодні нашими спільними зусиллями, дякуючи слідчим Генпрокуратури, ми цю справедливість відновили і повернули ці кошти до державного бюджету. Сьогодні була натиснута кнопка – і гроші з заблокованих рахунків зараховано на рахунок Державного казначейства", – наголосив Порошенко

"Я звернувся до уряду і парламенту, щоб парламент прийняв відповідні зміни до державного бюджету – і першим пріоритетом використання цих грошей буде відновлення боєздатності українського війська, Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби і Національної поліції", – сказав президент.

Також, за його словами, "ці кошти мають піти на будівництво заводу з виробництва боєприпасів, закупівлю новітніх засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, новітніх дронів".  

"Дуже важливо, щоб ми почали будівництво гуртожитків для контрактників і військових готелів для офіцерів на території кожної бригади. Це буде новий підхід до соціального захисту військовослужбовців" -

"Важливо, щоб частина коштів пішла на будівництво реабілітаційного центру для воїнів АТО, які постраждали під час російської агресії,

Також президент прагне, щоб частину коштів використали "на соціальний захист найменш захищених верств населення – так, щоб вони були не проїдені, а вкладені в інфраструктуру, і довгі роки працювали на український народ".

"Це є відновлення справедливості і це те, чого чекає від нас український народ після Революції гідності, після Майдану", – сказав Порошенко.

Як відомо, Янукович із родиною утік наприкінці лютого 2014 року до Росії, де переховується від кримінальної відповідальності у справах щодо убивств на Майдані, державної зради та зловживання владою.

Олена Рощенко, УП

Теми: Янукович Порошенко гроші армія бюджет
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