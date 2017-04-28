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4 травня почнеться суд над Януковичем, докази неспростовні – Порошенко

П'ятниця, 28 квітня 2017, 11:56

4 травня в Україні має розпочатися заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомив президент Петро Порошенко, виступаючи на церемонії передачі прикордонникам сучасних засобів радіозв’язку, отриманих від США.

"4 травня, як мені доповів генеральний прокурор, ми розпочинаємо нехай заочне, але судове засідання проти колишнього президента Януковича по звинуваченнях в державній зраді", – сказав він.

"Звинувачення доведено слідством, експертизами, неспростовними й беззаперечними доказами – і це теж крок по відновленню справедливості", – заявив Порошенко.

Як відомо, Янукович із родиною утік наприкінці лютого 2014 року до Росії, де переховується від кримінальної відповідальності у справах щодо убивств на Майдані, державної зради та зловживання владою.

28 квітня у Януковича конфіскували 1,5 мільярди доларів, які зберігалися на заблокованих рахунках в Ощадбанку.  

Їх планують витратити на посилення силового блоку України, соціальні потреби військових та інших верств населення.

Олена Рощенко, УП

Теми: ЯнуковичПорошенко
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