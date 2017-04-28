Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко рассказал, на что пойдут деньги, отобранные у Януковича

Пятница, 28 апреля 2017, 12:14

Конфискованные у экс-президента Виктора Януковича деньги должны пойти на усиление силового блока Украины, социальные нужды военных и других слоев населения.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на церемонии передачи пограничникам современных средств радиосвязи, полученных от США.

"Я приехал сюда после доклада генерального прокурора и секретаря Совета национальной безопасности и обороны о том, что завершено следствие, принято решение суда – и сегодня в ноль часов оно вступило в законную силу – о конфискации 1 миллиарда 400 миллионов долларов, которые принадлежали бывшему президенту и его клике", – сказал он.

"Эти деньги были украдены у народа Украины, вытащены из кармана каждого украинца. И сегодня нашими совместными усилиями, благодаря следователям Генпрокуратуры, мы эту справедливость восстановили и вернули эти средства в государственный бюджет. Сегодня была нажата кнопка – и деньги с заблокированных счетов зачислены на счет Государственного казначейства", – подчеркнул Порошенко

"Я обратился к правительству и парламенту, чтобы парламент принял соответствующие изменения в государственный бюджет – и первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции", – сказал президент.

Также, по его словам, "эти средства должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов".  

"Очень важно, чтобы мы начали строительство общежитий для контрактников и военных отелей для офицеров на территории каждой бригады. Это будет новый подход к социальной защите военнослужащих", – сказал Порошенко.

"Важно, чтобы часть средств пошла на строительство реабилитационного центра для воинов АТО, которые пострадали во время российской агрессии", – добавил он.

Также президент хочет, чтобы часть средств использовали "на социальную защиту наименее защищенных слоев населения – так, чтобы они были не проедены, а вложены в инфраструктуру, и долгие годы работали на украинский народ".

"Это – восстановление справедливости, и это то, чего ждет от нас украинский народ после Революции достоинства, после Майдана", – сказал Порошенко.

Как известно, Янукович с семьей сбежал в конце февраля 2014 года в Россию, где скрывается от уголовной ответственности по делам об убийствах на Майдане, государственной измене и злоупотреблении властью.

4 мая в Украине должен начаться заочный суд над Януковичем по обвинению в государственной измене.

Алена Рощенко, УП

Темы: ЯнуковичПорошенкоденьгиармиябюджет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Все новости...
Реклама: