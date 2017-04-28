Порошенко рассказал, на что пойдут деньги, отобранные у Януковича

Конфискованные у экс-президента Виктора Януковича деньги должны пойти на усиление силового блока Украины, социальные нужды военных и других слоев населения.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на церемонии передачи пограничникам современных средств радиосвязи, полученных от США.

"Я приехал сюда после доклада генерального прокурора и секретаря Совета национальной безопасности и обороны о том, что завершено следствие, принято решение суда – и сегодня в ноль часов оно вступило в законную силу – о конфискации 1 миллиарда 400 миллионов долларов, которые принадлежали бывшему президенту и его клике", – сказал он.

"Эти деньги были украдены у народа Украины, вытащены из кармана каждого украинца. И сегодня нашими совместными усилиями, благодаря следователям Генпрокуратуры, мы эту справедливость восстановили и вернули эти средства в государственный бюджет. Сегодня была нажата кнопка – и деньги с заблокированных счетов зачислены на счет Государственного казначейства", – подчеркнул Порошенко

"Я обратился к правительству и парламенту, чтобы парламент принял соответствующие изменения в государственный бюджет – и первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции", – сказал президент.

Также, по его словам, "эти средства должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов".

"Очень важно, чтобы мы начали строительство общежитий для контрактников и военных отелей для офицеров на территории каждой бригады. Это будет новый подход к социальной защите военнослужащих", – сказал Порошенко.

"Важно, чтобы часть средств пошла на строительство реабилитационного центра для воинов АТО, которые пострадали во время российской агрессии", – добавил он.

Также президент хочет, чтобы часть средств использовали "на социальную защиту наименее защищенных слоев населения – так, чтобы они были не проедены, а вложены в инфраструктуру, и долгие годы работали на украинский народ".

"Это – восстановление справедливости, и это то, чего ждет от нас украинский народ после Революции достоинства, после Майдана", – сказал Порошенко.

Как известно, Янукович с семьей сбежал в конце февраля 2014 года в Россию, где скрывается от уголовной ответственности по делам об убийствах на Майдане, государственной измене и злоупотреблении властью.

4 мая в Украине должен начаться заочный суд над Януковичем по обвинению в государственной измене.

Алена Рощенко, УП