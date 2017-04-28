Аваков просить Інтерпол відхилити позов РФ про розшук Яценюка

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 12:50

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до керівництва Інтерполу з проханням відхилити позов Росії щодо оголошення екс-прем'єра Арсенія Яценюка у міжнародний розшук.

Про це йдеться у заяві МВС, оприлюдненій у п'ятницю.

Свою позицію відомство розробило на основі копії звернення правоохоронних органів РФ до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні із запитом про оголошення Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до РФ.

Як повідомляє МВС, в цьому запиті вказується, що "російські слідчі буцімто підозрюють п. Яценюка в тому, що він, вогнем з автомату Калашнікова, буцімто вбив 30 та поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в місті Грозний Чеченської республіки".

"Це, на думку російського слідства, сталося, коли А.П. Яценюк нібито був "членом озброєної банди "Мрія" і разом з нею "брав участь в атаках на російських військових на військові підрозділи Росії на території "Президентського палацу", площі "Мінутка", та залізничної станції "Грозний" в період з 31 грудня 1994 по 2 січні 1995 року", - заявляє МВС.

Вказується, що 20 квітня 2017 року Аваков звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока, в якому виклав "загальновідомі, більш ніж переконливі факти та аргументи, що свідчать про очевидну безпідставність звинувачень на адресу громадянина України А. П. Яценюка".

"Зокрема, Арсен Аваков запевнив генсека Інтерполу в тому, що п. Яценюк ніколи не бував у Чечні, не брав участі у жодних збройних конфліктах, у вказаний російськими слідчими період проживав, навчався й працював за місцем свого народження на території України", - сказано у заяві.

Також Аваков заявив, що переслідування Яценюка з боку Росії є політично мотивованим і базується на "базується на свідченнях, отриманих під тортурами від незаконно засуджених в РФ громадян України".

Також вказується, що Мінюст України офіційно звернувся до всіх демократичних країн та Європейського суду з прав людини з вимогою утриматися від визнання рішень, прийнятих російською владою і судами стосовно Яценюка.

Як відомо, 8 вересня 2015 року глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що прем'єр України Арсеній Яценюк воював у Чечні проти Росії.

Українська правда

Теми: Аваков Росія Яценюк
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