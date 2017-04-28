У штабі АТО уточнили втрати: 27 квітня поранено 3 бійців

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 13:03

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу 28 квітня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє воїнів отримали поранення під час обстрілів", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що 1 боєць був поранений в районі Кам'янки, ще двоє – в Авдіївці.

На уточнююче запитання речник АТО також вказав, що загиблий і поранені внаслідок обстрілу в Красногорівці зафіксовані вже цієї доби

Валентина Романенко, УП

 

Теми: АТО
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