У штабі АТО уточнили втрати: 27 квітня поранено 3 бійців

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу 28 квітня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє воїнів отримали поранення під час обстрілів", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що 1 боєць був поранений в районі Кам'янки, ще двоє – в Авдіївці.

На уточнююче запитання речник АТО також вказав, що загиблий і поранені внаслідок обстрілу в Красногорівці зафіксовані вже цієї доби

Валентина Романенко, УП