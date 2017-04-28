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Під Красногорівкою загинув боєць ЗСУ і 4 отримали поранення

П'ятниця, 28 квітня 2017, 10:45

Неподалік від Красногорівки внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще чотирьох поранено.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони вранці 28 квітня.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних сил України, ще 4 захисники отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

"Противник вів вогонь з боку населеного пункту Старомихайлівка, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території", – уточнює штаб АТО.

За його даними, на тому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120-мм та 82-мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Зокрема по позиціях ЗСУ застосували 20 мін калібру 82-мм та 30 мін калібру 120-мм.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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