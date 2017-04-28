В ОБСЄ пояснили, чому будуть гірше спостерігати за Донбасом

Після відновлення патрулювання моніторингова місія ОБСЄ працює на Донбасі з певними обмеженнями.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю перший заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"Після відновлення патрулювання цього вівторка ми працюємо з певними обмеженнями. Наразі ми здійснюємо патрулювання, пересуваючись лише шляхами з твердим покриттям – асфальтованими або бетонними дорогами", - сказав він.

За його словами, це не дозволить спостерігачам відвідувати певні ділянки поблизу лінії зіткнення та деякі об'єкти, де зберігається озброєння.

"Це призведе до того, що місія зафіксує та повідомить про меншу кількість фактів порушення", - зазначив Хуг.

Як повідомлялося, 25 квітня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні відновила роботу патрулів на Донбасі по обидва боки лінії розмежування, перервану після підриву автомобіля зі спостерігачами.

У наслідок цієї трагедії один з членів місії загинув, двоє постраждали.

Євген Кізілов, УП