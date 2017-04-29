РФ перевела ППО у стан підвищеної боєготовності після пуску ракет КНДР

385 переглядів
0
Субота, 29 квітня 2017, 09:56

У зв'язку з ракетним запуском КНДР протиповітряна оборона Росії на Далекому Сході перебуває у стані підвищеної боєготовності.

Про це 29 квітня заявив глава комітету Ради Федерації РФ Віктор Озеров, пише РИА Новости

"Росія уважно стежить за тим, що відбувається в КНДР. ... Ми контролюємо повітряний простір у зоні відповідальність повітряних сил РФ", - зазначив він.

Озеров додав, що Росія "розуміє, що не є метою для ракетних запусків КНДР, але техніка є техніка ... Військові роблять все, щоб у разі неординарної ситуації не допустити випадкового потрапляння ракет на територію РФ".

Як відомо, Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, який виявився невдалим.

Випробування відбулось через кілька годин після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Організацію Об'єднаних Націй до збільшення тиску на Північну Корею.

Теми: КНДР Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп заявив про ймовірність "серйозного конфлікту" з КНДР 28 квітня 2017, 07:38
Північна Корея пригрозила потопити американський авіаносець 24 квітня 2017, 05:56
У Росії передислоковують військову техніку поблизу кордону з КНДР – ЗМІ 21 квітня 2017, 08:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ситуація в зоні АТО загострилася: 70 обстрілів, двоє загиблих
Лівія з боєм затримала український танкер - ЗМІ
Північна Корея запустила балістичну ракету
Комітет кредиторів "Центренерго" ініціював санацію компанії
Усі новини
Музика

10 музичних фестивалів Європи, які варто відвідати цього літа

Сила документалістики

Як режисер Остап Костюк вчить долати стереотипи в кіно