РФ перевела ППО у стан підвищеної боєготовності після пуску ракет КНДР
У зв'язку з ракетним запуском КНДР протиповітряна оборона Росії на Далекому Сході перебуває у стані підвищеної боєготовності.
Про це 29 квітня заявив глава комітету Ради Федерації РФ Віктор Озеров, пише РИА Новости.
"Росія уважно стежить за тим, що відбувається в КНДР. ... Ми контролюємо повітряний простір у зоні відповідальність повітряних сил РФ", - зазначив він.
Озеров додав, що Росія "розуміє, що не є метою для ракетних запусків КНДР, але техніка є техніка ... Військові роблять все, щоб у разі неординарної ситуації не допустити випадкового потрапляння ракет на територію РФ".
Як відомо, Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, який виявився невдалим.
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