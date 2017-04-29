РФ перевела ППО у стан підвищеної боєготовності після пуску ракет КНДР

У зв'язку з ракетним запуском КНДР протиповітряна оборона Росії на Далекому Сході перебуває у стані підвищеної боєготовності.

Про це 29 квітня заявив глава комітету Ради Федерації РФ Віктор Озеров, пише РИА Новости.

"Росія уважно стежить за тим, що відбувається в КНДР. ... Ми контролюємо повітряний простір у зоні відповідальність повітряних сил РФ", - зазначив він.

Озеров додав, що Росія "розуміє, що не є метою для ракетних запусків КНДР, але техніка є техніка ... Військові роблять все, щоб у разі неординарної ситуації не допустити випадкового потрапляння ракет на територію РФ".

Як відомо, Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, який виявився невдалим.