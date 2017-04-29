Аваков: Інтерпол не оголошуватиме Яценюка у міжнародний розшук

776 переглядів
0
Субота, 29 квітня 2017, 15:40

Інтерпол відхилив позов РФ та не оголошуватиме екс-прем'єра України Арсенія Яценюка у міжнародний розшук.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

Як відомо, раніше Аваков звернувся з офіційним листом до керівництва Інтерполу з проханням відхилити позов Росії.

"Інтерпол як адекватна і солідна міжнародна правова організація, відповідно до свого протоколу, взяла до уваги моє звернення і відмовила у безглуздому клопотанні РФ", - заявив він.

Аваков висловив надію, що інформаційний привід, створений РФ з цього приводу, "приверне увагу міжнародної громадськості до факту незаконного арешту і застосування тортур у російських в'язницях до Миколи Карпюка та Станіслава Клиха". 

"Неприпустиме протиправне утримання наших громадян - злочин, який має бути засуджено та припинено якомога швидше усіма засобами міжнародної юстиції", - додав глава МВС. 

Як відомо, 28 квітня Росія направила документи до Генерального секретаріату Інтерполу з проханням оголосити Яценюка у міжнародний розшук.

Про те, що екс-прем'єр України нібито воював у Чечні проти Росії, заявив 8 вересня 2015 року глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. 

Аваков звернувся з офіційним листом до керівництва Інтерполу з проханням відхилити позов Росії. 

У запиті вказується, що "російські слідчі буцімто підозрюють п. Яценюка в тому, що він, вогнем з автомату Калашнікова, буцімто вбив 30 та поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в місті Грозний Чеченської республіки".

Також Аваков заявив, що переслідування Яценюка з боку Росії є політично мотивованим і базується на "свідченнях, отриманих під тортурами від незаконно засуджених в РФ громадян України".

Теми: Яценюк Росія Аваков
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СК РФ хоче для Яценюка кримінальної відповідальності за "боєзіткнення у Чечні" 29 квітня 2017, 14:48
Аваков просить Інтерпол відхилити позов РФ про розшук Яценюка 28 квітня 2017, 12:50
Яценюк не мітить у крісло голови Нацбанку – Іванчук 28 квітня 2017, 10:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Аваков: Інтерпол не оголошуватиме Яценюка у міжнародний розшук
Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit
За останні 5 років промисловість скоротила попит на газ в три рази
У зоні АТО загинули 2, поранено 6 військових. Найбільші втрати - у Красногорівці
Усі новини
Доктор Комаровський

Як правильно підготувати дитину до вакцинації

Чорнобиль - 31

Еколог і письменник про унікальність Чорнобильської зони