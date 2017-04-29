Аваков: Интерпол не будет объявлять Яценюка в международный розыск

Интерпол отклонил иск РФ и не будет объявлять экс-премьера Украины Арсения Яценюка в международный розыск.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Как известно, ранее Аваков обратился с официальным письмом к руководству Интерпола с просьбой отклонить иск России.

"Интерпол как адекватная и солидная международная правовая организация, по своему протоколу, приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - заявил он.

Аваков выразил надежду, что информационный повод, созданный РФ по этому поводу, "привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клиху".

"Недопустимо противоправное заключение наших граждан - преступление, которое должно быть осуждено и прекращено как можно скорее всеми средствами международной юстиции", - добавил глава МВД.

Как известно, 28 апреля Россия направила документы в Генеральный секретариат Интерпола с просьбой объявить Яценюка в международный розыск.

О том, что экс-премьер Украины якобы воевал в Чечне против России, заявил 8 сентября 2015 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Аваков обратился с официальным письмом к руководству Интерпола с просьбой отклонить иск России.

В запросе указывается, что "российские следователи якобы подозревают п. Яценюка в том, что он, огнем из автомата Калашникова, что убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики".

Также Аваков заявил, что преследование Яценюка со стороны России является политически мотивированным и базируется на "показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины".