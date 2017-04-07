Тіллерсон: РФ або співучасниця, або некомпетентна виконати угоду про хімічну зброю

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 07:11

Росія неспроможна виконати зобов’язання із захисту Сирії від хімічної зброї.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон на брифінгу після ракетного удару США по авіабазі військ Башара Асада в Сирії, пише AP.

За його словами, Росія або є співучасницею, або просто некомпетентною, якщо неспроможна довести до кінця угоду про утилізацію хімічної зброї в Сирії.

Угода була порушена після хімічної атаки в Сирії в 2013 році. Тодішній президент США Барак Обама пригрозив авіа ударом, але в результаті відмовився від військових дій.

Як повідомлялося, збройні сили США випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі військ Асада в Хомсі у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Збройні сили США попередили російську сторону про ракетний удар і не зачепили ті частини бази, де, як передбачалося, перебувають російські сили.

За його словами речника Пентагону Джеффа Девіса ракети влучили у літаки, ангари, паливні і логістичні склади, сховища зброї, системи ППО і радари.

Теми: Сирія США Росія
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