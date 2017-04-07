Росія призупинила дію меморандуму з США після їх удару

Росія призупиняє дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Про таке рішення, ухвалене після ударів США по авіабазі Ассада в Сирії, повідомили в МЗС РФ.

"Російська сторона припиняє дію Меморандуму про запобігання інцидентам і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії, укладеного з США", - йдеться в заяві російського МЗС.

Як повідомлялося, збройні сили США випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвами якої стали десятки людей.

Перед запуском ракет військові США повідомили росіян, використовуючи лінію зв’язку, яка була налагоджена для уникнення випадкових зіткнень у Сирії в ході боротьби з ІДІЛ.