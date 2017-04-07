Ситник розкритикував ГПУ за ловлю сільських голів і "паперові" справи

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 15:57

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розкритикував діяльність Генпрокуратури і, зокрема, генпрокурора Юрія Луценка, що стосується розслідування справи так званих "вишок Бойка".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Високий замок".

"Поставте це запитання Юрію Віталійовичу (щодо розвитку у справі "вишок Бойка" – ред.) Генеральна прокуратура, замість того, щоб постійно порівнювати свою роботу з НАБУ, (хоча у нас 150 детективів, а у них — 15 тисяч прокурорів), має дати відповідь на це питання", - сказав він.

"Пріоритет у діяльності НАБУ — зловживання нинішньої влади. Це набагато важче, ніж ганятися за младоолігархом Курченком та займатися іншими "паперовими" справами. Сидить людина в іншій державі, освоює кошти, які вивела. На папері у ГПУ йому готують підозру, якісь заочні рішення. Так працювати просто. А ти поясни ті справи, які у ГПУ валяються роками. Якщо вони взялися за їх розслідування і вважають, що не потрібно було створювати НАБУ, бо у ГПУ, мовляв, і так усі грамотні, – доведіть ці справи до кінця! А не звітуйте без кінця про затримання сільських голів", - додав Ситник.

Як відомо, у липні 2016 року прокуратура затримала екс-заступника голови "Нафтогазу" і екс-керівника "Чорноморнафтогазу" Олександра Кацубу.

Будучи главою "Чорноморнафтогазу", він підписував документи на закупівлю скандальних "вишок Бойка", але затримали його у "бензинової" справі Сергія Курченка.

У березні 2016 року Кацуба вийшов із СІЗО за "законом Савченко", пішовши на угоду зі слідством. Суд присудив йому покарання 1 рік і 5 місяців позбавлення волі.

"Він пішов на угоду зі слідством, заплатив 100 мільйонів у бюджет і дав важливі покази. Суд був минулого тижня, проводився у закритому режимі", – зазначила тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Українська правда

Теми: НАБУ Генпрокуратура
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