Ударна група ВМС США вирушає до Корейського півострова

Авіаносець "Карл Вінсон"

Ударна група ВМС США вирушить в район Корейського півострова.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника.

Ударна група під назвою "Карл Вінсон" включає в себе авіаносець і пройде шлях з Сінгапуру в напрямку Корейського півострова, повідомив чиновник на умовах анонімності.

"Ми вважаємо, що збільшення присутності необхідне", - сказав чиновник, посилаючись на тривожну поведінку Північної Кореї.

Раніше, 5 квітня, Північна Корея провела невдале випробування рідинної балістичної ракети типу Scud. Ракета пройшла тільки частину наміченої траєкторії.

У цьому році 15 квітня виповнюється 105 років від дня народження основоположника північнокорейської державної ідеології чучхе Кім Ір Сена. Цей день щорічно святкується в Північній Кореї як "День сонця", в зв'язку з чим США не виключають, що відбудеться нове випробування балістичної ракети або щось подібне.

Раніше на цьому тижні відбулася зустріч президента США з президентом Китаю Сі Цзіньпінем, на якій обговорювалися способи приборкання ядерної програми Північної Кореї.

Помічники Трампа надали йому кілька варіантів дій. До них відносяться економічні і військові заходи. Хоча, як повідомляється, в адміністрації США більше схиляються в бік санкцій і посилення тиску на Пекін, щоб той вплинув на свого сусіда затворника.