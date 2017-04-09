Ударна група ВМС США вирушає до Корейського півострова

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Неділя, 9 квітня 2017, 03:19
Авианосец
Авіаносець "Карл Вінсон"

Ударна група ВМС США вирушить в район Корейського півострова.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника.

Ударна група під назвою "Карл Вінсон" включає в себе авіаносець і пройде шлях з Сінгапуру в напрямку Корейського півострова, повідомив чиновник на умовах анонімності.

"Ми вважаємо, що збільшення присутності необхідне", - сказав чиновник, посилаючись на тривожну поведінку Північної Кореї.

Раніше, 5 квітня, Північна Корея провела невдале випробування рідинної балістичної ракети типу Scud. Ракета пройшла тільки частину наміченої траєкторії.

У цьому році 15 квітня виповнюється 105 років від дня народження основоположника північнокорейської державної ідеології чучхе Кім Ір Сена. Цей день щорічно святкується в Північній Кореї як "День сонця", в зв'язку з чим США не виключають, що відбудеться нове випробування балістичної ракети або щось подібне.

Раніше на цьому тижні відбулася зустріч президента США з президентом Китаю Сі Цзіньпінем, на якій обговорювалися способи приборкання ядерної програми Північної Кореї.

Помічники Трампа надали йому кілька варіантів дій. До них відносяться економічні і військові заходи. Хоча, як повідомляється, в адміністрації США більше схиляються в бік санкцій і посилення тиску на Пекін, щоб той вплинув на свого сусіда затворника.

Теми: Північна Корея США Китай
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