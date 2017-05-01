КНДР погрожує "катастрофічними наслідками", через навчання США і Південної Кореї

Південна Корея і США розгорнули свої щорічні великомасштабні військові навчання, але продовжили окремі спільні військово-морські навчання.

Про це пише aljazeera.

Ударна група ВМС США "Карл Вінсон" прибула у води поблизу Корейського півострова і розпочала навчання з південно корейським флотом.

У зв’язку з цим Північна Корея пригрозила потопити американську армаду.

Північнокорейська державна газета попередила про "катастрофічні наслідки", звинувативши ударну групу ВМС США у репетиції "превентивного удару по Півночі".

"США і лялькова група зрадників повинні задуматися над катастрофічними наслідками, які потягне їх дурна військова провокація, і зупинити дикість", - йдеться у північнокорейській газеті Minju Choson.

Як повідомлялося, 28 квітня Північна Корея здійснила невдалий запуск балістичної ракети з аеродрому Пукчанг. Ракета не досягла моря, впавши за 35 кілометрів від аеродрому.

Випробування відбулось через кілька годин після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Організацію Об'єднаних Націй до збільшення тиску на Північну Корею.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не буде щасливий", якщо Північна Корея проведе ще одне ядерне випробування і відмовився виключити військову відповідь з боку Америки.