Трамп не став коментувати реакцію США на можливе ядерне випробування КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не буде щасливий", якщо Північна Корея проведе ще одне ядерне випробування і відмовився виключити військову відповідь з боку Америки.

Про це він сказав в ході інтерв'ю CBS News, повна версія якого вийде в неділю.

"Я не знаю, я маю на увазі, що ми подивимося", - сказав Трамп про можливі військові дії.

"Якщо він (лідер КНДР Кім Чен Ин) проведе ядерне випробування, я не буду щасливий. І я можу сказати, я не вірю, що президент Китаю (Сі Цзіньпін), дуже шанована людина, теж буде щасливий", - зазначив він.

На питання журналіста, чи працює тиск, який чиниться на Кім Чен Ина, Трамп заявив, що "він розуміє, що ми не будемо щасливі". Він додав, що, можливо на лідера КНДР вплинув президент Китаю Сі Цзіньпін, так як Пхеньян минулого разу запустив невелику ракету, а не провів ядерне випробування.

Як відомо, Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, який виявився невдалим.