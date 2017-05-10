Маккейн закликав створити комітет з розслідування втручання РФ

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Середа, 10 травня 2017, 05:28

Республіканець Джон Маккейн заявив, що Конгрес повинен створити спеціальний комітет для розслідування втручання Росії у вибори в США в 2016 році після звільнення директора ФБР Джеймса Комі.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами Маккейна він вже давно виступає за створення такого комітету, а рішення президента Дональда Трампа звільнити Комі "тільки підтверджує необхідність та актуальність такого комітету".

Він також заявив, що розчарований рішенням Трампа і назвав Комі "чесною людиною, яка керував ФБР в надзвичайних обставинах".

Республіканський сенатор Боб Коркер заявив, що звільнення Комі "викличе питання". За його словами, "важливо, щоб розслідування, які проводяться, були вільні від політичного втручання до їх завершення".

Він сказав, що Трамп повинен призначити шановану людину на місце Комі.

10 травня президент США Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

Теми: США Росія
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