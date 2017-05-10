НАБУ оголосило конкурс у раду громадського контролю

449 переглядів
0
Середа, 10 травня 2017, 09:22

Національне антикорупційне бюро оголосило конкурс з формування складу Ради громадського контролю при НАБУ.

Відповідне оголошення розміщено на сайті відомства 10 травня.

Рада громадського контролю при Національному бюро складатиметься з 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

Зазначається, що конкурс проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю подаються громадськими об’єднаннями, статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.

Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур.

Аплікації приймаються з 10 по 19 травня 2017 року.

Рейтингове Інтернет-голосування за п’ятнадцять кандидатів до складу Ради громадського контролю відбудеться на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро 31 травня 2017  року з 09.00 години до 21.00 години.

Результати рейтингового Інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному веб-сайті Національного бюро 6 червня 2017 року.

Детальніше про вимоги до кандидатур та перелік необхідних документів можна дізнатись на сайті НАБУ.

Українська правда

Теми: НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ: У роботі - 328 проваджень, до суду скеровано 65 7 травня 2017, 18:31
Ситник назвав маячнею заяви Мартиненка про "грузинську мафію" в НАБУ 28 квітня 2017, 15:19
НАБУ показало, як Мартиненко може тиснути на суддів 28 квітня 2017, 13:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко: 8 "тітушок" затримали за напад на учасників АТО у Дніпрі
Хроніка 10 травня. Одноока українська Феміда та прозорі кордони для контрабандних ракет
Доба в АТО: Бойовики били 70 разів, один військовий ЗСУ загинув
У Дніпрі призначили службове розслідування дій поліції 9 травня
Усі новини
Гонорари

Скільки зароблять за виступи на Євробаченні Джамала, Onuka та Руслана

Репортаж

Волонтери – мости з життям, в якому бійці комусь потрібні