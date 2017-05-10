НАБУ оголосило конкурс у раду громадського контролю

Національне антикорупційне бюро оголосило конкурс з формування складу Ради громадського контролю при НАБУ.

Відповідне оголошення розміщено на сайті відомства 10 травня.

Рада громадського контролю при Національному бюро складатиметься з 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

Зазначається, що конкурс проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю подаються громадськими об’єднаннями, статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.

Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур.

Аплікації приймаються з 10 по 19 травня 2017 року.

Рейтингове Інтернет-голосування за п’ятнадцять кандидатів до складу Ради громадського контролю відбудеться на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро 31 травня 2017 року з 09.00 години до 21.00 години.

Результати рейтингового Інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному веб-сайті Національного бюро 6 червня 2017 року.

Детальніше про вимоги до кандидатур та перелік необхідних документів можна дізнатись на сайті НАБУ.

Українська правда