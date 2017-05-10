НАБУ объявило конкурс в совет общественного контроля

Национальное антикоррупционное бюро объявило конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при НАБУ.



Соответствующее объявление размещено на сайте ведомства 10 мая.



Совет общественного контроля при Национальном бюро будет состоять из 15 человек, отобранных по результатам конкурса.



Отмечается, что конкурс будет проводиться путем рейтингового Интернет-голосования граждан, проживающих на территории Украины.



Кандидатуры для участия в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля подаются общественными объединениями, уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции.



Общественное объединение может подать для участия в конкурсе не более трех кандидатур.



Аппликации принимаются с 10 по 19 мая 2017 года.



Рейтинговое Интернет-голосование за пятнадцать кандидатов в состав Совета общественного контроля состоится на официальном веб-сайте Национального антикоррупционного бюро 31 мая 2017 с 09.00 часов до 21.00 часов.



Результаты рейтингового Интернет-голосования будут размещены на официальном сайте Национального бюро 6 июня 2017 года.



Подробнее о требованиях к кандидатурам и перечне необходимых документов можно узнать на сайте НАБУ.



Украинская правда