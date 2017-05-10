Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ оголосило конкурс у раду громадського контролю

Середа, 10 травня 2017, 09:22

Національне антикорупційне бюро оголосило конкурс з формування складу Ради громадського контролю при НАБУ.

Відповідне оголошення розміщено на сайті відомства 10 травня.

Рада громадського контролю при Національному бюро складатиметься з 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

Зазначається, що конкурс проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю подаються громадськими об’єднаннями, статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.

Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур.

Аплікації приймаються з 10 по 19 травня 2017 року.

Рейтингове Інтернет-голосування за п’ятнадцять кандидатів до складу Ради громадського контролю відбудеться на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро 31 травня 2017  року з 09.00 години до 21.00 години.

Результати рейтингового Інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному веб-сайті Національного бюро 6 червня 2017 року.

Детальніше про вимоги до кандидатур та перелік необхідних документів можна дізнатись на сайті НАБУ.

Українська правда

Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: