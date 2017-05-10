В ОУН після погрому штабу хочуть відставки Авакова
Двоє добровольців руху ОУН перебувають у лікарні після погрому їх штабу 9 травня.
Про це у середу заявив керівник ОУН Микола Коханівський.
За його словами, в лікарні перебуває жінка та чоловік.
"Вони не в дуже хорошому стані", - зазначив керівник ОУН.
Коханівський підкреслив, що 9 травня добровольчий рух ОУН планував провести акцію, яка була затверджена столичною владою.
"Ми підготувалися, як боротися з полком ("Безсмертним полком" – ред.). В 5 ранку нас вже заблокували, в 12 увірвався оскаженілий "Беркут", - сказав він.
"Нам абсолютно не роз'ясняли нічого, нам не було озвучено, чому до нас вриваються.
Щодо майже всіх затриманих були складені адміністративні протоколи щодо хуліганства", - сказав Коханівський.
Він також зауважив, що після розгрому штабу ОУН, батальйон "Донбас" вимагатимуть відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
"Завтра о 14 годині біля будівлі МВС ми організовуємо акцію за відставку Авакова", - додав він.
Як відомо, у Києві під час масових акцій до 9 травня невелика група молодих людей з символікою ОУН розгорнула прапори на верхньому поверсі триповерхової будівлі на вулиці Мазепи, 6а, закликаючи не допустити акції проросійських сил. Будівлю оточили поліцейські, а близько 30 правоохоронців зайшли до приміщення, щоб унеможливити провокації молодиків.
Під самою будівлею кілька людей тримали плакати "Не допустимо маршу комуністів!". Також, за інформацією поліції, у поліцейських кинули димову шашку.
В ОУН заявили, що загалом було затримано 25 представників їхньої організації. Також там заявили, що правоохоронці пограбували їх офіс.
Роман Кравець, УП
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