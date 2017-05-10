Франція обурена сексуальним насильством бойовиків на Донбасі

МЗС Франції рішуче засудило сексуальні домагання, здійснені бойовиком ОРДО стосовно однієї з членів місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це 9 травня заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку Франції, повідомляє посольство цієї країни в Києві.

"Франція рішуче засуджує будь-які перешкоди належній роботі місії ОБСЄ, зокрема зумисні і систематичні залякування на її адресу з боку сепаратистів. Відповідальні мусять бути встановлені і притягнуті до відповідальності за свої дії", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві закликали всі сторони конфлікту, і особливо терористів, гарантувати місії ОБСЄ вільний, безперешкодний та безпечний доступ до її зони відповідальності.

Як повідомлялося, 5 травня було зафіксовано факт сексуальних домагань з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії ОБСЄ жіночої статі.

Глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан засудив таке сексуальне домагання й звернувся до бойовиків з вимогою розібратися з цим випадком.

15 травня в Раді Безпеки ООН відбудуться відкриті дебати на тему "Сексуальне насильство як тактика війни і тероризму", в яких візьме участь український посол Володимир Єльченко.

Українська правда