Омелян: Авіасполучення з РФ відновимо після повернення Криму, Донбасу і Кубані

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна відновить авіасполучення із Росією після повернення захоплених українських територій.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання, чи є якісь зрушення із відновлення авіасполучення із Росією, Омелян відповів:

"Я думаю, що ми відновимо авіасполучення з Росією тільки після повернення Криму, сходу України і, сподіваюся, Кубані та інших українських територій, які були захоплені Росією свого часу".

Як відомо, 25 жовтня 2015 року Україна повністю припинила авіасполучення з Росією.