Омелян: Авіасполучення з РФ відновимо після повернення Криму, Донбасу і Кубані

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Середа, 10 травня 2017, 15:23

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна відновить авіасполучення із Росією після повернення захоплених українських територій.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання, чи є якісь зрушення із відновлення авіасполучення із Росією, Омелян відповів:

"Я думаю, що ми відновимо авіасполучення з Росією тільки після повернення Криму, сходу України і, сподіваюся, Кубані та інших українських територій, які були захоплені Росією свого часу".

Як відомо, 25 жовтня 2015 року Україна повністю припинила авіасполучення з Росією.

Теми: Росія авіа Україна
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IP: 93.75.41.---formalin10.05.2017 15:35
Якщо такий послідовний, то: 1)введення віз для росіян; 2)припинення залізничного сполучення, перекриття автошляхів; перешивка колії на євростандарт; 3)повна зупинка торгівлі з ворогом: 4)розбудова потужних оборонних споруд вздовж усього східного кордону .. тощо
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