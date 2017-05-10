Омелян: Авиасообщение с РФ восстановим после возврата Крыма, Донбасса и Кубани

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина возобновит авиасообщение с Россией после возвращения захваченных украинских территорий.



Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.



На вопрос, есть ли какие-то подвижки по восстановлению авиасообщения с Россией, Омелян ответил:



"Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время".



Как известно, 25 октября 2015 года Украина полностью прекратила авиасообщение с Россией.