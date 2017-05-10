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Омелян: Авіасполучення з РФ відновимо після повернення Криму, Донбасу і Кубані

Середа, 10 травня 2017, 15:23

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна відновить авіасполучення із Росією після повернення захоплених українських територій.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання, чи є якісь зрушення із відновлення авіасполучення із Росією, Омелян відповів:

"Я думаю, що ми відновимо авіасполучення з Росією тільки після повернення Криму, сходу України і, сподіваюся, Кубані та інших українських територій, які були захоплені Росією свого часу".

Як відомо, 25 жовтня 2015 року Україна повністю припинила авіасполучення з Росією.

Теми: РосіяавіаУкраїна
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