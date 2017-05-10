У Мелітополі розслідують бездіяльність поліції на 9 травня

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Середа, 10 травня 2017, 17:22

У Мелітопольській поліції призначили службову перевірку за результатами організації роботи під час масових заходів 9 травня.  

Про це у середу повідомили у прес-службі Нацполіції Запорізької області.

"Керівництвом та співробітниками місцевого відділу поліції було допущено ряд прорахунків із забезпечення законності під час проведення масових заходів до Дня Перемоги.

Так, деякі учасники мітингу використовували сепаратистську символіку - георгіївські стрічки. Дані правопорушення не були зареєстровані місцевою поліцією", - сказано у повідомленні.

"Зважаючи на це, начальником Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олегом Золотоношею було ініційовано проведення службової перевірки щодо організації охорони громадського порядку під час проведення масових заходів до Дня Перемоги у Мелітополі, а також роботи Мелітопольського відділу поліції в цілому", - повідомили в поліції.

Як відомо, у середу глава Національної поліції Сергій Князєв оголосив про відсторонення від своїх обов'язків начальника Мелітопольської поліції Юрія Буланова за порушення допущені під час охорони громадського порядку 9 травня. Тимчасово виконуючим обов’язки призначено Володимира Бондаренка.

Українська правда

Теми: поліція 9 травня
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