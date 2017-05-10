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Призначено нового керівника поліції Дніпропетровської області

Середа, 10 травня 2017, 16:46

Новим начальником Головного управління Дніпропетровської області призначено начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив народний депутат, радник глави МВС Антон Геращенко.

"У ці хвилини в Дніпрі почалася процедура представлення нового начальника обласного УВС. Ним стане Віталій Андрійович Глуховеря, який раніше обіймав посаду начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ і добре знає обстановку в області", - повідомив Геращенко, який також перебуває у Дніпрі разом із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

При цьому заступником начальника поліції області з питань громадської безпеки стане доброволець, боєць батальйону "Дніпро-1", начальник Патрульної поліції Дніпра, старший лейтенант Володимир Богоніс, "який за три роки пройшов шлях від рядового добровольця до свого сьогоднішнього високого призначення".

Геращенко також повідомив, що обставини порушення закону співробітниками поліції під час подій 9 травня будуть перевірені спеціальною комісією на чолі з начальником Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції полковником Євгеном Ковалем.


Глава Національної поліції Сергій Князєв також оголосив про відсторонення від своїх обов'язків начальника Мелітопольської поліції за порушення, допущені під час охорони громадського порядку 9 травня, аналогічні подіям в Дніпрі.

 
 
ЗМІ поширювали фото Глуховері із "Одноклассников", де він красується з написом "СССР"
depo.ua

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівництво місцевої поліції звільнено.

Українська правда

Теми: Дніпрополіція
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