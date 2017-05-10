Українські військові збили безпілотник бойовиків
В зоні проведення АТО українські бійці збили ворожий безпілотник.
Про це у середу повідомив речник АТО Ярослав Чепурний.
За його словами безпілотник збили 8 травня о 7.30 на Ясинуватському напрямку.
Чепурний розповів, що загалом в цьому районі помітили 2 безпілотники типу "Фантом-4", які вели розвідку і коригування вогню бойовиків.
За словами Чепурного, один із них був збитий пострілами з АК-74 і СВД, другий був змушений повернутися на ворожу територію.
Українська правда
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