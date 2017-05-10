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Українські військові збили безпілотник бойовиків

Середа, 10 травня 2017, 17:40

В зоні проведення АТО українські бійці збили ворожий безпілотник.

Про це у середу повідомив речник АТО Ярослав Чепурний.

За його словами безпілотник збили 8 травня о 7.30 на Ясинуватському напрямку.

Чепурний розповів, що загалом в цьому районі помітили 2 безпілотники типу "Фантом-4", які вели розвідку і коригування вогню бойовиків.

 
скріншот

За словами Чепурного, один із них був збитий пострілами з АК-74 і СВД, другий був змушений повернутися на ворожу територію.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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