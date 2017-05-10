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Украинские военные сбили беспилотник боевиков

Среда, 10 мая 2017, 17:40

В зоне проведения АТО украинские бойцы сбили вражеский беспилотник.

Об этом в среду сообщил спикер АТО Ярослав Чепурной.

По его словам беспилотник сбили 8 мая в 7.30 на Ясиноватском направлении.

Чепурной рассказал, что всего в этом районе заметили 2 беспилотника типа "Фантом-4", которые вели разведку и корректировку огня боевиков.

По словам Чепурного, один из них был сбит выстрелами из АК-74 и СВД, второй был вынужден вернуться на вражескую территорию.

 
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Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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