МЗС хоче взнати найпоширеніші запитання українців про "безвіз"

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Середа, 10 травня 2017, 18:33

Департамент консульської служби МЗС України відкрив канал комунікації для громадян щодо порядку безвізових поїздок до країн Шенгенскої зони.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив департамент консульської служби.

Запитання від громадян просять надсилати на адресу bezviz@mfa.gov.ua.

"Відповіді на найбільш поширені запитання будуть оприлюднені на сторінці Департаменту консульської служби у Facebook", - сказано у повідомленні.

Більше читайте тут: Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів

Українська правда

Теми: МЗС візи Європа
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