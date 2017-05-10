МИД хочет узнать самые распространенные вопросы украинцев о "безвизе"

Департамент консульской службы МИД Украины открыл канал коммуникации для граждан о порядке безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент консульской службы.

Вопросы от граждан просят направлять по адресу bezviz@mfa.gov.ua.

"Ответы на часто задаваемые вопросы будут опубликованы на странице Департамента консульской службы в Facebook", - говорится в сообщении.

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Украинская правда