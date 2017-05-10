МЗС хоче взнати найпоширеніші запитання українців про "безвіз"

Департамент консульської служби МЗС України відкрив канал комунікації для громадян щодо порядку безвізових поїздок до країн Шенгенскої зони.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив департамент консульської служби.

Запитання від громадян просять надсилати на адресу bezviz@mfa.gov.ua.

"Відповіді на найбільш поширені запитання будуть оприлюднені на сторінці Департаменту консульської служби у Facebook", - сказано у повідомленні.

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Українська правда