МЗС хоче взнати найпоширеніші запитання українців про "безвіз"
Середа, 10 травня 2017, 18:33
Департамент консульської служби МЗС України відкрив канал комунікації для громадян щодо порядку безвізових поїздок до країн Шенгенскої зони.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив департамент консульської служби.
Запитання від громадян просять надсилати на адресу bezviz@mfa.gov.ua.
"Відповіді на найбільш поширені запитання будуть оприлюднені на сторінці Департаменту консульської служби у Facebook", - сказано у повідомленні.
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Українська правда