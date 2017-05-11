Аваков: Радикали і маргінали не будуть панувати на наших вулицях

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що для штурму офісу Організації українських націоналістів 9 травня були вагомі підстави.

Про це він сказав на засіданні уряду 11 травня.

Аваков відкинув звинувачення у безпідставності дій правоохоронців. Міністр пообіцяв оприлюднити "підстави" найближчим часом.

"На те були вагомі підстави. Вважаю, що ми прийняли вірне рішення…. В момент, коли там збирався натовп поліцейські побачили, що у вікні офісу ОУН стоїть людина в камуфляжній масці, а на плечі в неї – гранатомет. Треба було приймати рішення, яке поліцейські й приняли: зайти в приміщення і локалізувати цю проблему", – розповів глава МВС.

За словами Авакова, в офісі ОУН було знайдено пустий тубус.

"Але ми не могли знати, чи він пустий, чи готується постріл. Нагадаю, що це було в центрі міста. Ми приймали рішення не допустити високого ризику зіткнень у столиці", – додав він.

"Я цілком відкидаю будь-які інсинуації з боку ультра-радикалів і хочу сказати: маргінали і радикали не будуть панувати на наших вулицях", – заявив також Аваков.

В свою чергу радник глави МВС Зорян Шкіряк виклав у Facebook фотографію активіста ОУН із гранатометом.

"В руках одного з "мирних активістів" гранатомет "Муха" направлений в натовп. В ході невідкладного обшуку, що відбувався в рамках чинного законодавства, з'ясувалося, що тубус, на щастя, виявився порожнім. Виникає питання, а якби ні?!... Хто міг знати, що в голові у цього "патріота" з гранатометом в руках. Так як повинна була діяти поліція?", – зазначає Шкіряк

Як відомо, у Києві під час масових акцій до 9 травня невелика група молодих людей з символікою ОУН розгорнула прапори на верхньому поверсі триповерхової будівлі на вулиці Мазепи, 6а, закликаючи не допустити акції проросійських сил. Будівлю оточили поліцейські, а близько 30 правоохоронців зайшли до приміщення, щоб унеможливити провокації молодиків.

Під самою будівлею кілька людей тримали плакати "Не допустимо маршу комуністів!". Також у поліцейських кинули димову шашку.

В ОУН заявили, що загалом було затримано 25 представників їхньої організації. Також там заявили, що правоохоронці пограбували їх офіс.

На затриманих активістів ОУН склали протоколи про адміністративні правопорушення та відпустили. Василя Парфенкова, якого підозрюють в тому, що він кинув димову шашку в правоохоронців, суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

В ОУН також заявили, що після погрому штабу хочуть відставки Авакова.

Валентина Романенко, УП