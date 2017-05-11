Суд відмовився заарештувати затриманого 9 травня в Києві активіста ОУН

Суд відмовився заарештувати затриманого 9 травня з підозрою в хуліганстві активіста Організації українських націоналістів Василя Парфенкова і відпустив його під домашній арешт.



Про це "Українським новинам" повідомила адвокат Парфенкова Нонна Надч.



"Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт", – сказала вона.

Колишній білоруський політв'язень Парфенков нині є українським активістом

Адвокат зазначила, що в даний час сторона захисту ознайомлена лише з резолютивною частиною рішення суду і мотивацію прийнятого рішення прокоментувати не може.



За словами Надіч, Парфенкова підозрюють в тому, що він кинув димову шашку в колону учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте".



Як повідомлялося, співробітник поліції отримав травми в результаті попадання димової шашки, кинутої з офісу ОУН в колону учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" на шляху її проходження від станції метро "Арсенальна" до парку Вічної слави в Києві.

Як відомо, у Києві під час масових акцій до 9 травня невелика група молодих людей з символікою ОУН розгорнула прапори на верхньому поверсі триповерхової будівлі на вулиці Мазепи, 6а, закликаючи не допустити акції проросійських сил. Будівлю оточили поліцейські, а близько 30 правоохоронців зайшли до приміщення, щоб унеможливити провокації молодиків.

Під самою будівлею кілька людей тримали плакати "Не допустимо маршу комуністів!". Також у поліцейських кинули димову шашку.

В ОУН заявили, що загалом було затримано 25 представників їхньої організації. Також там заявили, що правоохоронці пограбували їх офіс.

В ОУН також заявили, що після погрому штабу хочуть відставки Авакова.