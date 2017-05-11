НАЗК перевіряє е-декларації за 2015 рік 96 осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік 96 осіб.

Про це свідчить відповідь НАЗК на запит керівника відділу протидії корупції Центру "Ейдос"Гліба Канєвського.

Серед них – президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман, усі міністри уряду.

Також у списку осіб, чия декларація перевіряється – лідер фракції "Радикальна партія" Олег Ляшко (виправлена декларація), а також народні депутати Сергій Рибалка, Євген Бакулін, Олександр Урбанський, Володимир Бандуров, Віктор Бондар, Андрій Журжій, Андрій Лозовий, Олександр Третьяков (виправлена).

Також НАЗК перевіряє електронні декларації нардепів Олеся Довгого, В'ячеслава Константіновського, Євгена Балицького, Олександра Супруненка, Віктора Романюка, Максима Полякова, Бориса Розенблата, Нестора Шуфрича, Олександра Абдулліна, Сергія Дунаєва, Дмитра Білоцерковця, Віталія Купрія.

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Згідно з документами, в полі зору НАЗК низка суддів, зокрема голова Верховного Суду Ярослав Романюк, судді Вищого господарського суду Тетяна Дроботова, Світлана Шевчук, Ірина Кондратова, Анатолій Єрьомін, Ігор Плюшко, Світлана Владимиренко, суддя ВСУ Валентина Симоненко та ще низка суддів.

Також Антикорупційне агентство перевіряє декларацію за 2015 рік військового прокурора АТО Костянтина Кулика, заступника начальника головного слідчого управління МВС Дмитра Бута, голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка.

Як відомо, 24 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило продовжити на 30 днів перевірку декларацій за 2015 рік для президента, прем'єра та урядовців. Водночас в НАЗК оголосили про початок перевірки декларацій вказаних посадовців за 2016 рік.

Українська правда