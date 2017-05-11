НАПК проверяет е-декларации за 2015 год 96 человек

Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит полную проверку электронных деклараций 2015 года 96 человек.



Об этом свидетельствует ответ НАПК на запрос руководителя отдела противодействия коррупции Центра "Эйдос" Глеба Каневского.



Среди них - президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, все министры правительства.



Также в списке лиц, чья декларация проверяется – лидер фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко (исправленная декларация), а также народные депутаты Сергей Рыбалка, Евгений Бакулин, Александр Урбанский, Владимир Бандуров, Виктор Бондарь, Андрей Журжий, Андрей Лозовой, Александр Третьяков (исправленная).



Также НАПК проверяет электронные декларации нардепов Олеся Довгого, Вячеслава Константиновского, Евгения Балицкого, Александра Супруненко, Виктора Романюка, Максима Полякова, Бориса Розенблатта, Нестора Шуфрича, Александра Абдуллина, Сергея Дунаева, Дмитрия Белоцерковца, Виталия Куприя.