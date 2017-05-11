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НАПК проверяет е-декларации за 2015 год 96 человек

Четверг, 11 мая 2017, 15:05
НАПК проверяет е-декларации за 2015 год 96 человек

Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит полную проверку электронных деклараций 2015 года 96 человек.

Об этом свидетельствует ответ НАПК на запрос руководителя отдела противодействия коррупции Центра "Эйдос" Глеба Каневского.

Среди них - президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, все министры правительства.

Также в списке лиц, чья декларация проверяется – лидер фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко (исправленная декларация), а также народные депутаты Сергей Рыбалка, Евгений Бакулин, Александр Урбанский, Владимир Бандуров, Виктор Бондарь, Андрей Журжий, Андрей Лозовой, Александр Третьяков (исправленная).

Также НАПК проверяет электронные декларации нардепов Олеся Довгого, Вячеслава Константиновского, Евгения Балицкого, Александра Супруненко, Виктора Романюка, Максима Полякова, Бориса Розенблатта, Нестора Шуфрича, Александра Абдуллина, Сергея Дунаева, Дмитрия Белоцерковца, Виталия Куприя.


Согласно документам, в поле зрения НАПК – ряд судей, в частности председатель Верховного Суда Ярослав Романюк, судьи Высшего хозяйственного суда Татьяна Дроботова, Светлана Шевчук, Ирина Кондратова, Анатолий Еремин, Игорь Плюшко, Светлана Владимиренко, судья ВСУ Валентина Симоненко и еще ряд судей.

Также Антикоррупционное агентство проверяет декларацию 2015 года военного прокурора АТО Константина Кулика, заместителя начальника главного следственного управления МВД Дмитрия Бута, председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.

Как известно, 24 апреля Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение продлить на 30 дней проверку деклараций 2015 года для президента, премьера и правительства. В то же время в НАПК объявили о начале проверки деклараций указанных должностных лиц за 2016 год.

Украинская правда

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Темы: НАПКдекларации
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