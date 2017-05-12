Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина просит у Германии €100 млн на обновление пригородных электричек

Пятница, 12 мая 2017, 12:01

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с правительством Германии о привлечении 100 миллионов евро на обновление пригородных поездов в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совещании в Одесском городском совете, передает пресс-служба партии "Народный фронт".

"Планируется, что за эти средства будут приобретены 10-15 новых пригородных электричек для нужд "Укрзализныци", - пояснил он.

Омелян отметил, что это "не будет просто транспорт, который выйдет на маршруты и продемонстрирует убыточность". По его словам, министерство планирует организовать между городами конкурс, на котором они предложат концепции использования электричек, свои безубыточные модели.

Министр отметил, что город, который предложит лучшую концепцию, и получит новые и комфортные пригородные поезда.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: железная дорогаУкрзализныцяМининфраструктуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
железная дорога
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
В оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
Все новости...
Реклама: