Украина просит у Германии €100 млн на обновление пригородных электричек

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с правительством Германии о привлечении 100 миллионов евро на обновление пригородных поездов в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совещании в Одесском городском совете, передает пресс-служба партии "Народный фронт".

"Планируется, что за эти средства будут приобретены 10-15 новых пригородных электричек для нужд "Укрзализныци", - пояснил он.

Омелян отметил, что это "не будет просто транспорт, который выйдет на маршруты и продемонстрирует убыточность". По его словам, министерство планирует организовать между городами конкурс, на котором они предложат концепции использования электричек, свои безубыточные модели.

Министр отметил, что город, который предложит лучшую концепцию, и получит новые и комфортные пригородные поезда.

Украинская правда