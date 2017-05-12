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Україна просить у Німеччини €100 млн на оновлення приміських електричок

П'ятниця, 12 травня 2017, 12:01

Міністерство інфраструктури веде перемовини з урядом Німеччини про залучення 100 мільйонів євро на оновлення приміських потягів в Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на нараді в Одеській міській раді, передає прес-служба партії "Народний фронт".

"Планується, що за ці кошти буде придбано 10-15 нових приміських електричок для потреб "Укрзалізниці", - пояснив він.

Омелян наголосив, що це "не буде просто транспорт, який вийде на маршрути і демонструватиме збитковість". За його словами, міністерство планує організувати між містами конкурс, на якому вони запропонують концепції використання електричок, свої беззбиткові моделі.

Міністр зазначив, що місто з найкращою концепцією і отримає нові та комфортні приміські потяги.

Українська правда

Теми: залізницяУкрзалізницяМінінфраструктури
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