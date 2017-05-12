Хуг про підрив і домагання: "Мовчання бойовиків говорить за них"

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П'ятниця, 12 травня 2017, 14:41

Бойовики Донбасу не реагують на порушення мінських угод – і це породжує безкарність і нові порушення.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на брифінгу 12 травня.

Як повідомляє Ліга.net, він назвав підрив патруля в окупованому Пришибі нападом на мінські угоди.

"Звісно, у першу чергу, це був напад на трьох осіб, які перебували в автомобілі, але в ширшому розумінні – це був напад на всю Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, напад на мінські угоди", – сказав Хуг.

За його словами, бойовики не припиняють дій, спрямованих на залякування спостерігачів ОБСЄ.

Хуг нагадав, що минулого тижня в Петровському терорист сексуально домагався жінки-спостерігача – і згодом жодної реакції бойовиків на це не було:

"Ніякої реакції від так званої "ДНР". Винуватця не покарали".

"Це мовчазна бездіяльність відображає підхід до будь-яких порушень. Коли глушать чи збивають наші безпілотники – жодної реакції. Без осуду таких порушень панує безкарність", – зазначив Хуг.

Перший заступник голови СММ ОБСЄ уточнив, що це стосується й використання забороненої мінськими угодами техніки.

"Їхнє мовчання говорить усе за них. Сексуальні домагання не повинні залишатися безкарними. Порушення мінських угод – не повинні залишатися безкарними", – сказав Хуг.

Як відомо, 23 квітня 2017 року в районі підконтрольного бойовикам села Пришиб Луганської області на міні підірвалася машина патруля місії ОБСЄ. Загинув член місії, громадянин США. Ще двоє членів патруля поранені й перебувають у лікарні в Луганську.

За фактом підриву автомобіля й загибелі співробітника СММ відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією "теракт".

Теми: Донбас ОБСЄ "ДНР" "ЛНР" Мінські угоди
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